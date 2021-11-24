Марш противников вакцинации в Киеве: в СНБО заявили о российском следе

Совет национальной безопасности и обороны заявил о российском следе в организации митинга противников вакцинации. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Там отмечают, что была обнаружена российская информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины. В частности, указывают в СМИ, в соцсетях, мессенджерах и Telegram-каналах распространяются сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации.
Возле Верховной Рады в Киеве 24 ноября прошел
марш противников вакцинации против COVID-19. Среди участников были люди с плакатами «Стоп QR-код», просканировав которые, можно попасть на сайт российской политической партии «Единая Россия».