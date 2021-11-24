СБУ задержала военного по обвинению в сборе секретной информации для России

Служба безопасности Украины разоблачила в Винницкой области чиновника одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который собирал для России секретные данные о противовоздушной обороне.



Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.



Сотрудники СБУ установили, что мужчина скрыто собирал данные государственной тайны на рабочем месте. Он незаконно копировал секретные оборонительные сведения и хранил их дома.



Контрразведчики нашли и изъяли у злоумышленника незаконно полученные материалы о системах защиты отечественных оборонных объектов, в частности, боевой авиации. Пока мужчине отстранили от доступа к гостайне, также его уволили из рядов военного вуза.



Кроме того, установлено, что двое близких родственников злоумышленника добровольно получили гражданство РФ. В то же время один из них скрыл этот факт при поступлении в учреждение высшего образования ВСУ. По данным следствия, до 2017 года они постоянно проживали на территории временно оккупированного Крыма.



Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее, 19 ноября контрразведка СБУ выявила, что один из командиров воинской части Западного региона собирал секретные данные об арсеналах ракетного вооружения на территории Украины.