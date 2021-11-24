Глава Евросовета Мишель в разговоре с Путиным указал на ответственность России за урегулирование конфликта на Донбассе

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что российская сторона несет ответственность за урегулирование конфликта на Донбассе.



Об этом он сообщил в своем Twitter.



«Я напомнил, что Россия несет ответственность за то, чтобы конфликт на востоке Украины был решен мирно», — написал Мишель.



Глава Евросовета напомнил и о том, что Брюссель внимательно следит за российскими войсками, находящимися вблизи Украины.



«ЕС пристально наблюдает за наращиванием российских сил вдоль границы с Украиной. Жизненно важно обеспечить деэскалацию и стабильность», — написал Мишель.

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что разведки Украины, Великобритании и США обменялись информацией о скоплении войск России. По его словам, выводы одинаковые и «режим риска нам понятен».



21 ноября руководитель Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится совершить атаку до конца января-начала февраля.



В Кремле утверждают, что не собираются нападать на Украину.