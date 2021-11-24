Украинская делегация в ТКГ попросила доступа представителей «Красного Креста» в тюрьмы ОРДЛО

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, призвала Россию и контролируемые ею группировки «ЛНР» и «ДНР» допустить представителей «Международного Комитета Красного Креста» к заключенным в ОРДЛО.



Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.



Отдельно Украина запросила безотлагательный доступ и проведения расследования МККК к обстоятельств смерти украинца Руслана Макарца в одной из тюрем «ДНР» во временно оккупированной Макеевке. Его освобождения украинская сторона добивалась более 2 лет.

Кроме того, в публикации говорится, что украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех удерживаемых лиц, открытия КПВВ, строгого соблюдения режима прекращения огня и выполнения решений Парижского саммита Нормандского формата 2019 года.

Макарец был задержан на неподконтрольной Украине территории Донецкой области весной 2019 года на КПП в Горловке. Позднее его приговорили к 13 годам лишения свободы по законам «ДНР», в частности, по статьям «измена Родине» и «шпионаж в пользу украинских спецслужб» и незаконно отправили отбывать срок в маклерскую колонию. 12 ноября этого года стало известно о смерти Макарца.