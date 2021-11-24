Украина в ТКГ заявила протест в связи с указом Путина о «товарном сближении с ОРДЛО»

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе выразила решительный протест из-за указа президента России Путина о признании так называемых «сертификатов о происхождении товаров», ОРДЛО.



Об этом сообщила делегация Украины на своей странице в Facebook.



«Украинская делегация заявила протест против подписания 15 ноября 2021 года президентом РФ указа, предусматривающего признание Российской Федерацией так называемых "сертификатов по происхождению" товаров, выдаваемых на временно оккупированных территориях Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях», — говорится в сообщении.



Представители украинской делегации убеждены, что подобные действия Москвы противоречат Минским соглашениям и договоренностям лидеров «нормандской четверки».



Также они назвали это «вмешательством во внутренние дела Украины» и «сознательным шагом России на продолжение политики ползучей интеграции временно оккупированных территорий Украины в российское экономическое пространство».

Путин в своем указе поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров, изготовленных в ОРДЛО. Речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.



Украина и страны Запада считают Россию ответственной за конфликт на Донбассе. Кроме того, неоднократно отмечалось, что группировки «ДНР» и «ЛНР» подконтрольны РФ. В свою очередь Россия отказывается признавать себя стороной конфликта.