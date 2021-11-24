По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки от коронавируса умерли 24 пациента. Также зафиксировано 948 новых случаев инфицирования. С начала пандемии ковид диагностировали у 149 797 человек:132 360 выздоровели, а 440 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 1 028 случаев коронавируса, 66 человек умерли. Всего в группировке «ДНР» подтверждают 104 492 заболевших: 82 370 пациентов выздоровели, а 7 922 — умерли.



В отдельных районах Луганской области выявили 62 случая коронавируса,10 пациентов умерли. Всего группировка «ЛНР» признает 20 405 заболевши: 16 503 человека выздоровели, а 2 872 — умерли.



Политика



Евросоюз отреагировал на указ президента России Владимира Путина о расширении доступа товаров из отдельных районов Донбасса. Евросоюз сожалеет об этом и призывает Москву отменить документ, который, по мнению Брюсселя, обостряет конфликт на востоке Украины.



Новая правящая коалиция в Германии потребовала от Российской Федерации прекратить войну на Донбассе и вернуть украинской стороне Крым. В то же время она выступает за тесное сотрудничество с Москвой.



Боевые действия



Незаконные вооруженные формирования «ДНР» и «ЛНР» проводят военные учения. В частности, на полигонах «ДНР» начались плановые занятия по боевой подготовке среди мотострелковых подразделений и экипажей БМП. В «ЛНР» заявили о проведении учений артиллерийских подразделений.



Общество



Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе призвала Россию и контролируемые ею группировки «ЛНР» и «ДНР» допустить представителей «Международного Комитета Красного Креста» к заключенным в ОРДЛО.



В «ДНР» заявили о взрыве гранаты в Киевском районе оккупированного Донецка утром 25 ноября, в результате которого два человека пострадали. Позже один из них умер в больнице.



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