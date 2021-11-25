Почти 17 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За среду, 24 ноября, в Украине выявили 16 943 случаев заражения коронавирусом, что на 2 618 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 26 811 пациентов, умерли 628 человек. Вчера госпитализировали 3 404 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 384 404 человека. Из них выздоровели 2 852 452 пациента, а умер 83 541 человек.



Кроме того, вчера вакцинировались 275 319 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 13 083 135 человек. Из них сделали прививку первой дозой вакцины — 13 083 133 человека, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 10 418 000 человек. Всего проведено 23 501 133 прививки.