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Глава ОП Ермак отрицает четырехдневное празднование дня рождения на госдаче в Карпатах

25 ноября 2021, 09:24

Глава ОП Ермак отрицает четырехдневное празднование дня рождения на госдаче в Карпатах

Глава Офиса президента Андрей Ермак отрицает четырехдневное празднование своего 50-летия в государственной резиденции в Карпатах. Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя расследование «Украинской правды».

«Как я уже говорил, не люблю свой день рождения, и громко праздновал этот день только однажды в жизни. Это было мое 35-летие. Юбилей в этом году я никак особо не отмечал, только в понедельник [22 ноября] заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник [23 ноября] выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе президента. Удивительно, что журналисты не поинтересовались реальной ситуацией и вообще не пообщались со мной», — подчеркнул Ермак.

Он утверждает, что четырехдневного празднования не было, гостей на вертолетах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям не привозили.

По словам главы ОП, в пятницу, 19 ноября, президент Владимир Зеленский работал на Банковой. Впоследствии он отбыл в резиденцию в Гуте. «Уже в воскресенье президент в Киеве принимал участие в соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции Достоинства. А в понедельник находился на рабочем месте», — рассказал Ермак.

По его словам, пользование этой резиденцией «в течение дня-двух», а также вертолетами, используемыми президентом, «четко прописано в соответствующих протоколах». И все перемещения и размещения здесь происходили в обычном режиме согласно этим протоколам", — заявил Ермак.

Он не уточнил, посещал ли госрезиденцию вместе с Зеленским и где провел свой день рождения 21 ноября.

Также Ермак утверждает, что в резиденцию к Зеленскому приезжал только министр громад и территорий Алексей Чернышев, который находился в эти дни в Ровно и передвигался на автомобиле, а заместителя главы Офиса Олега Татарова там не было.

Кроме того, глава ОП заявил, что журналисты отправили запрос в день выхода материала и он не успел вовремя ответить.

Аналогичные тезисы озвучены и в сообщении Офиса президента на странице в Facebook.

Вечером 24 ноября «Украинская правда» выпустила расследование, в котором утверждалось, что Зеленский и Ермак 19 ноября покинули Банковую еще до окончания рабочего дня и улетели в государственную резиденцию «Синегора» в Карпатах. Там в воскресенье, 21 ноября, Андрей Ермак отпраздновал свое 50-летие. В расследовании говорится, что гостей на праздник якобы доставляли вертолетом ГСЧС, а также вертолетом Нацгвардии или ВСУ. Также вертолетом ГСЧС пользовался президент. Журналисты заявили, что Зеленский приземлился в столичном аэропорту только около 16:00 понедельника.

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