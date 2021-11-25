«ДНР» выявила более тысячи заболевших ковидом за сутки. Умерли 19 человек

В среду, 24 ноября, в отдельных районах Донецкой области выявили 1 018 случаев коронавируса. Кроме того, 2 410 человек выздоровели, а 19 — умерли. Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 105 510 заболевших COVID-19. Из этого количества 84 780 пациентов выздоровели, а 7 941 умер. Продолжают болеть 12 789 пациентов.

Кроме того, за сутки выявлен 77 заболевших пневмониями, из которых госпитализировано 56. Всего на лечении находится 1 892 пациента с пневмониями, из них 1 105 на кислородной поддержке (+34 за сутки).



Украинское правительство не располагает официальными данными о заболеваемости коронавирусом на оккупированных территориях.