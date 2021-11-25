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«ДНР» дважды не пустила патрули СММ ОБСЕ через блокпост под Горловкой

25 ноября 2021, 10:36

«ДНР» дважды не пустила патрули СММ ОБСЕ через блокпост под Горловкой

Незаконные вооруженные формирования «ДНР» 24 ноября дважды не пропустили патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ через блокпост вблизи неподконтрольной Украине Горловки. Об этом говорится в оперативном отчете миссии.

Так, в 10:39 24 ноября патруль СММ в составе 5 человек на двух автомобилях, следовавший из Донецка, прибыл на указанный блокпост, чтобы проехать в подконтрольные правительству районы.

«На блокпосте два явно вооруженных члена вооруженных формирований не пропустили патруль миссии, сославшись на "отсутствие разрешения" для осуществления патрулем СММ пересечения. В 14:54 патруль Миссии вернулся в Донецк», — рассказали в ОБСЕ.

В 11:40 второй патруль СММ в составе 5 человек на двух автомобилях, следовавший из Краматорска прибыл на блокпост «ДНР», чтобы проехать в неподконтрольные правительству районы тем же маршрутом пересечения, которым следовал первый патруль.

«На блокпосте член вооруженных формирований не пропустил патруль миссии, сославшись на "необходимость разрешения" от его командира. В 12:22 патруль СММ покинул блокпост и вернулся в Краматорск», — отметили в СММ.

Миссия отметила, что заблаговременно проинформировала вооруженные формирования «об осуществлении патрулями пересечения в соответствии с операционными процедурами, связанными с COVID-19».

23 ноября «ЛНР» трижды не пустила патрули СММ ОБСЕ через свои блокпосты.

СММ ОБСЕ регулярно сталкивается с запретом доступа в определенные районы на Донбассе. Как следует из отчетов миссии, чаще всего работе СММ мешают незаконные вооруженные формирования на неподконтрольной Украине части региона.

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