Зеленский рассказал, как будет называться национальная авиакомпания

Украинский государственный авиаперевозчик будет называться UNA (Ukrainian National Airlines). Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время форума «Большое строительство: Авиация. Туризм».



«Очень символично: Украинские национальные авиалинии — UNA. Как наше государство: с большой историей, но всегда энергичное, юное и объединенное», — отметил Зеленский.



Помимо запуска национальной авиакомпании, президент назвал главными целями на ближайшие несколько лет: строительство новых, современных аэропортов, трансформация аэропорта «Борисполь» в «самый мощный восточноевропейский авиахаб», возрождение украинского авиастроительства и усиление промышленного сотрудничества в формате Украина — ЕС.



Создать национального авиаперевозчика правительство планирует до декабря 2022 года, следует из принятого накануне «антиолигархического» плана.