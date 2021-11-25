Украина выступает за комплексный пакет санкций для сдерживания российской агрессии — Кулеба

Украина выступает за комплексный пакет противодействия России для сдерживания ее от нового этапа агрессии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг.



«Главная цель — сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий. Для этого в Москве должны ясно осознать, какие политические экономические и человеческие потери она понесет в случае нового этапа агрессии. Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям Кремля. Он включает в себя политическое и экономическое сдерживание РФ, а также военную помощь Украине. В этом состоит ключевая задача дипломатов», — отметил Кулеба.



По его словам, Россия разворачивает агрессию не только против Украины, но в целом против Европы.



«Кремль поднимает ставки во всем регионе и стремится в целом подорвать архитектуру безопасности, которая сложилась в Европе после завершения "холодной войны". Можно сказать, взять реванш за поражение, которое произошло 30 лет назад», — заявил глава МИД.



Кулеба подчеркнул, что новое нападение будет дорого стоить России.



«Мы не пытаемся понять, что в голове у Путина. Это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы в ней появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому не стоит этого делать», — резюмировал министр.