«ДНР»: Школа в поселке под Ясиноватой попала под обстрел

Последствия обстрела. Фото: Дмитрий Шевченко / Telegram

Школа в поселке Бетамново (Красный Партизан) попала под обстрел сегодня утром.



Об этом сообщил глава подконтрольной группировке «ДНР» администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко, к которой относится поселок.



«В результате обстрела населенного пункта Красный Партизан зафиксировано попадание в школу. По счастливой случайности никто не пострадал. Обстоятельства выясняются», — написал Шевчекно в своем телеграм-канале.



Он опубликовал фотографии последствий обстрела, на которых видно, что осколками пробито окно и посечена стена в одном из классов.

Последствия обстрела. Фото: Дмитрий Шевченко / Telegram

Также фотографии из школы опубликовало «СЦКК ДНР».

Последствия обстрела. Фото: «СЦКК ДНР»

В этой школе обучаются 60 детей.