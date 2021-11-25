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В Луганской области от ковида умерли еще 30 человек

25 ноября 2021, 13:51

В Луганской области от ковида умерли еще 30 человек

За сутки, 24 ноября, в Луганской области подтвердили 258 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще 30 пациентов, сообщает пресс-служба облгосадминистрации. Все умершие были старше 45 лет.
Наибольшее количество новых заболевших — в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске и Сватовском районе.

С начала исследований диагноз COVID-19 лабораторно подтвердили у 56 410 жителей области. Из них выздоровели — 47 671 человек, умерли — 1 951.

Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения за последние дни снизился и равен 497 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации также снизился и равен — 47,3 (при пороговом уровне — 60).

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