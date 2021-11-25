На Донетчине одобрили проект областного бюджета на 2022 год

Коллегия Донецкой облгосадминистрации одобрила проект областного бюджета на 2022 год на очередном заседании 25 ноября.



Согласно материалам коллегии, на 2022 год доходы областного бюджета планируются в сумме 5,091 млрд гривен, в том числе доходы общего фонда областного бюджета — 3,5 млрд гривен и доходы специального фонда областного бюджета — 1,5 млрд гривен.

Слайд из материалов коллегии ДонОГА

Расходы областного бюджета составят 5,091 млрд гривен, в том числе расходы общего фонда областного бюджета — 3,5 млрд гривен и расходы специального фонда областного бюджета — 1,5 млрд гривен.

Слайд из материалов коллегии ДонОГА

В стуктуре расходов наибольшая доля приходится на сферу образования — на это направление планируется порядка 37% расходов, или 1,9 млрд гривен. Следующая позиция по расходам — дорожное хозяйство, сюда направят около 21% средств, или 1,09 млрд гривен. На здравоохранение и соцзащиту предусмотрено по 10% средств областного бюджета на год, что составляет около полумиллиарда гривен на каждое направление.



Резервный фонд определен в размере 10 млн гривен, или 0,3% расходов общего фонда областного бюджета.