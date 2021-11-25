Украина намерена обсудить поставки оружия с новым правительством Германии

Украина поставит перед новым правительством Германии вопрос поставок оружия. Об етом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Что касается вопроса оружия, то наша позиция остается неизменной: мы не видим преград для поставок оружия и укрепления обороноспособности из любого государства мира. Нет никаких правовых, политических или моральных ограничений для этого. Будем общаться и с новым германским правительством об этом», — заявил Кулеба на брифинге.



Глава МИД заявил, что не прогнозирует существенных перемен в двусторонних контактах Украины и Германии с приходом новой правящей коалиции. «Мы не ожидаем никаких радикальных изменений или корректировок в немецкой внешней политике относительно Украины, и коалиционное соглашение подтверждает это. Там написано, что Германия будет поддерживать территориальную целостность Украины, там написано, что <...> подтверждается поддержка евроинтеграционных, европейских стремлений Украины», — отметил Кулеба.



Говоря о коалиционном соглашении немецких партий, Кулеба в целом позитивно оценил те части, которые посвящены Украине и России, однако добавил, что «сдержанно» оценивает части относительно энергетических проектов в Европе.



«Безусловно, мы бы хотели видеть более четкую, принципиальную позицию относительно «Северного потока — 2», но мы понимаем, что коалиционное соглашение — это всегда компромисс, поэтому будем и далее работать с немецкими партнерами, с новым правительством Германии относительно «Северного потока — 2», — резюмировал глава МИД.

Предыдущее правительство Германии отказывало Украине в поставках оружия, считая, что военная помощь повредит решению конфликта на Донбассе.



В среду в Германии социал-демократы, «зеленые» и либералы представили проект коалиционного договора. В нем обозанчено распределение министерских портфелей, описаны аспекты внутренней и внешней политики. Три указанные политические партии вели переговоры о коалиции с 28 сентября. В течение 10 дней все три партии должны формально утвердить текст коалиционного соглашения. Ожидается, что социал-демократ Олаф Шольц станет новым канцлером до 8 декабря.