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МИД Украины обвинил Россию в попытке дискредитировать СММ ОБСЕ

25 ноября 2021, 15:54

МИД Украины обвинил Россию в попытке дискредитировать СММ ОБСЕ

Заявления России о якобы наличии в отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ информации о наступательных действиях Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Российская Федерация взялась с новым рвением дискредитировать работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Заявления о якобы наличии в ее отчетах утверждений о наступательных действиях Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности», — говорится в заявлении Николенко, которое поступило «Новостям Донбасса».

По его словам, такие инсинуации имеют одну цель: «предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ими ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы».

«О чем говорят отчеты СММ ОБСЕ, так это о системных ограничениях свободы передвижения на временно оккупированных территориях, блокировании средств связи и наблюдения, угрозах личной безопасности международных наблюдателей со стороны вооруженных формирований РФ. Ситуация приобрела таких беспрецедентных масштабов, что заставила главу СММ ОБСЕ в начале ноября официально обратиться с призывом разблокировать работу миссии в неподконтрольных украинскому правительству районах. Россия этот призыв, как и другие подобные призывы международного сообщества, проигнорировала», — заявил Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, что повышение интенсивности российской дезинформации, угрозы российских чиновников в адрес Украины указывают на то, что в Москве продолжают руководствоваться логикой конфликта.
«Именно поэтому министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и весь МИД сейчас максимально консолидируют поддержку международных партнеров, чтобы укрепить безопасность нашего государства и его граждан и сдерживать Россию от дальнейших агрессивных действий», — резюмировал Николенко.
Сегодня ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ВСУ в «наступательных действиях» в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка.

«Отчеты Специальной мониторинговой миссии свидетельствуют о наступательных действиях Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка», — сказала Захарова на брифинге.

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