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От коронавируса умер бывший мэр Киева Омельченко

25 ноября 2021, 16:03

От коронавируса умер бывший мэр Киева Омельченко

Сегодня, 25 ноября, умер бывший мэр Киева Александр Омельченко. Об это сообщил столичный городской голова Виталий Кличко.

Омельченко было 83 года.

18 ноября Кличко сообщил, что Омельченко был госпитализирован со значительным поражением легких вследствие заболевания COVID-19.

Александр Омельченко с августа 1996 по 20 апреля 2006 года был председателем Киевской городской государственной администрации, с 30 мая 1999 года по 14 апреля 2006 года - Киевский городской голова.

На парламентских выборах 2007 года Омельченко получил депутатский мандат, а с июня 2014 года являлся депутатом Киевского городского совета.

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