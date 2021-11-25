В Киеве разоблачили мошенников, которые выдавали фальшивые «удостоверения» ОБСЕ

В Киеве раскрыли группу мошенников, которые продавали удостоверения несуществующей международной организации, замаскированной под ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



«По данным следствия, на территории Киева действовала преступная группа, участники которой причастны к изготовлению и продаже удостоверений членов так называемой "Международной Дипломатической Миссии ОБСЕ" (International Diplomatic Mission). Они выдавали ее за настоящую международную организацию», — говорится в сообщении.



Участники преступной группы зарегистрировали общественные организации и создали веб-сайт с названием, похожим на официальный веб-сайт ОБСЕ.



«За 1500 евро участники группы "причисляли" граждан Украины и нерезидентов в список членов "дипломатической миссии ОБСЕ", а фактически в свои общественные организации. После этого они производили и выдавали им удостоверения, похожие на оригинальные. Эти документы вроде бы предоставляли возможность пересечения границы по "зеленому коридору" без карантинных ограничений, получение через год после вступления в организацию дипломатических паспортов, социальной помощи и бесплатного лечения за границей, а также другие привилегии. В то же время, на самом деле членство в этих общественных организациях не давало никаких преимуществ», — пояснили в Офисе генпрокурора.



Правоохранители провели обыски, изъяли десятки поддельных удостоверений с логотипом ОБСЕ, печати и бланки фейковой организации, а также удостоверения сотрудников полиции и других органов власти с признаками подделки.