Зеленский проведет пресс-марафон в пятницу

В пятницу, 26 ноября, президент Владимир Зеленский проведет трехчасовой пресс-марафон, который будет посвящен экватору его каденции.



Об этом сообщает Офис президента.



На Банковой уточнили, что к участию в мероприятии приглашены журналисты «из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ». Такое решение Офис президента объяснил «сложной эпидемической ситуацией в стране» и «учетом опыта предыдущих пресс-марафонов».



«Таким образом, состоится содержательный разговор президента с журналистами, во время которого будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и т.д. . В то же время такой формат мероприятия позволит избежать дублирования вопросов», — подчеркнули в ОП.



Пресс-марафон «30 вопросов президенту Украины» начнется в 12:00. Мероприятие будет транслироваться онлайн и украинскими телеканалами.