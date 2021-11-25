Луганская и Львовская области отказались выходить из «красной зоны» карантина. Несмотря на улучшение показателей заболеваемости, областные власти попросили Государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности не ослаблять ограничения. Об этом свидетельствует протокол внеочередного заседания Государственной комиссии 23 ноября.



Луганщина и Львовщина оказались в «красной зоне» 30 октября из-за пандемии коронавируса. Но позже в министерстве здравоохранения Украины сообщили, что регионы, учитывая карантинные индикаторы, могут перейти к послаблениям.



По состоянию на 24 ноября в Луганской области было заполнено 40% коек с кислородом. Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения за последние дни снизился и равен 497 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации также снизился и равен — 47,3 (при пороговом уровне — 60).



Во Львовской области заполнены 55,3% коек с кислородом, а уровень госпитализаций – 52,4 на 100 тысяч.



Государственная комиссия согласилась отложить выход Луганской и Львовской областей из «красной зоны».