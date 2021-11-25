На Донетчине суд вынес приговор за подделку COVID-сертификата

Марьинский районный суд вынес решение в отношении жителя одного из сел Покровского района за подделку и использование фальшивого COVID-сертификата. Суд назначил ему наказание в виде штрафа — 17 850 гривен, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Следствием установлено, что в октябре 2021 года мужчина нашел в Интернете бланк международного COVID-сертификата.Он вписал туда свои анкетные и паспортные данные, распечатал «документ» на цветном принтере и поставил в нем подпись от имени врача.



Мужчина использовали поддельный сертификат при покупке билета на автобус сообщением «Курахово-Днепр».



Полицейские разоблачили невакцинированного владельца «свидетельства о вакцинации от коронавируса» во время проверки пассажиров на наличие COVID-сертификатов.