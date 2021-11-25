У Зеленского опровергли слухи о введении военного положения

Украинская власть не собирается вводиться военное положение в стране на фоне сообщений об угрозе вторжения России. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии «РБК-Украина».



По его словам, все новости, распространяемые в различных трактовках о якобы планируемом в Украине военном положении, — это не более чем фейк. Подоляк подчеркнул, что этот фейк распространяют российские «средства массовой дезинформации», а также украинские «специальные олигархические каналы».



«Его подхватили и некоторые украинские деятели, пытающиеся привлечь к себе внимание и не способные придумать ничего лучше, чем разносить фейки. Украина обороняется уже не первый год без такого специфического политико-юридического состояния, как военное положение. И не считает нужным применять его сейчас — даже на фоне имеющейся информации об угрожающей военной активности на территории России вблизи наших границ», — отметил Подоляк.



Он добавил, что Украина призывает российскую сторону перенаправить средства, которые расходуются на поддержание угроз соседним государствам и Европе, на социальную поддержку своих граждан.