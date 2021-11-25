ОБСЕ: В начале ноября число нарушений тишины на Донбассе возросло

За первые две недели ноября, с 1 по 14 число, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отметила увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Наблюдатели зафиксировали 7 839 нарушений по сравнению с 5 523 за предыдущий двухнедельный период. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.



Наблюдатели сообщили об очередных ограничениях их передвижения по территории региона.



«В общей сложности в течение двухнедельного периода патрули Миссии 39 раз сталкивались с ограничениями свободы передвижения, в частности, 36 случаев произошли в неподконтрольных правительству районах. По оценке, по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) СММ вели огонь из стрелкового оружия: один раз в неподконтрольных правительству районах и еще 1 раз — в подконтрольных. БПЛА Миссии 119 раз подвергались воздействию помех сигналу и помех сигналу обоих модулей GPS (по оценке, вследствие предположительного глушения и глушения) по обе стороны от линии соприкосновения, при этом в 35 случаях такому воздействию подвергались БПЛА дальнего радиуса действия», — сообщили в ОБСЕ.

Кроме этого СММ подтвердила информацию о трех жертвах среди гражданского населения (все получили ранения в результате обстрела). Таким образом, общее число подтвержденных жертв среди гражданского населения с начала 2021 года достигло 84 человек (15 погибших и 69 раненых).



В общей сложности с начала 2021 года СММ подтвердила информацию о повреждении 168 гражданских объектов и объектов инфраструктуры.