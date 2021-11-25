Мобильные отделения «Укрпочты» обслуживают 60 населенных пунктов прифронтовой зоны

Мобильные отделения «Укрпочты» обслуживают обслуживают населенные пункты, расположенные вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, передает «Дом».



Всего в данное время работает 10 передвижных отделений.

Мобильными почтовыми услугами охвачены 60 населенных пунктов с населением около 20 тысяч человек, в том числе более 5 тысяч пенсионеров.



Благодаря передвижным отделениям, эти люди могут воспользоваться полным спектром почтовых услуг: получить посылку, пенсию, другие социальные выплаты, оплатить коммунальные услуги, оформить субсидию.