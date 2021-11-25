Ситуация стабилизировалась: В Мариуполе младшие классы вернутся за парты

В Мариуполе со следующей недели начнут поэтапно выводить школьников из дистанционного обучения. Такое решение было принято комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба горсовета.



Первыми с понедельника, 29 ноября, за парты сядут учащиеся 1-4 классов.



«На сегодняшний день в городе эпидемиологическая ситуация стабилизировалась. Поэтому было принято решение о постепенном выходе из дистанционного обучения во всех 63 школах города», — рассказал заместитель городского головы Александр Кочурин.



Он добавил, что на втором этапе предполагается возвращение в очный режим обучения учащихся 5-11 классов школ, в которых вакцинировано 100% сотрудников. На третьем этапе откроют для посещения внешкольные спортивные и культурные заведения.



«Решение по второму и третьему этапу будет приниматься в соответствии с эпидемиологической ситуацией и сохранением высоких темпов вакцинации в городе», — уточнили в горсовете.

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