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В тюрьмах ОРДЛО незаконно удерживаются 300 украинцев — Денисова

25 ноября 2021, 19:46

В тюрьмах ОРДЛО незаконно удерживаются 300 украинцев — Денисова

Боевики незаконно удерживают в тюрьмах в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей 300 граждан Украины. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Большинство из них — 223 человека — удерживаются на подконтрольной группировке «ДНР» территории; еще 77 человек удерживаются в тюрьмах «ЛНР».

Денисова с сожалением отметила, что в Украине за 8 лет с начала вооруженного конфликта не был законодательно определен статус лиц, которые пострадали от военного конфликта. Частично урегулировано определение статуса пострадавшего от конфликта лица только в отношении детей, пострадавших в результате военных действий и лиц с инвалидностью в результате войны, получивших ранения на территории проведения АТО/ООС.

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