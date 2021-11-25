В тюрьмах ОРДЛО незаконно удерживаются 300 украинцев — Денисова

Боевики незаконно удерживают в тюрьмах в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей 300 граждан Украины. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Большинство из них — 223 человека — удерживаются на подконтрольной группировке «ДНР» территории; еще 77 человек удерживаются в тюрьмах «ЛНР».



Денисова с сожалением отметила, что в Украине за 8 лет с начала вооруженного конфликта не был законодательно определен статус лиц, которые пострадали от военного конфликта. Частично урегулировано определение статуса пострадавшего от конфликта лица только в отношении детей, пострадавших в результате военных действий и лиц с инвалидностью в результате войны, получивших ранения на территории проведения АТО/ООС.