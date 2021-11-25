Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В конфликте на Донбассе виновата только РФ — США в ОБСЕ

25 ноября 2021, 20:37

В конфликте на Донбассе виновата только РФ — США в ОБСЕ

РФ может сколько угодно обвинять Украину в якобы агрессивном поведении и Соединенные Штаты в поддержке Украины, но реальность заключается в том, что Россия является единственным виновником вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях. Об этом заявила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен, передает «Укринформ».

«Россия может сколь угодно обвинять Украину в том, что она является агрессором, и обвинять Соединенные Штаты в помощи Украине, но реальность заключается в том, что Россия является единственным виновником этого конфликта. Украина имеет право на суверенитет и территориальную целостность. Она также имеет право на самооборону», — заявила Остриен во время заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в четверг в Вене.

По ее словам, насилие и страдания на востоке Украины будут продолжаться до тех пор, пока «Россия не приступит к конструктивному выполнению взятых на себя обязательств и не перестанет руководить конфликтом на востоке Украины».

Остриен также указала на то, что Соединенные Штаты продолжают с глубоким беспокойством следить за сообщениями о необычной военной активности России вблизи Украины. «Мы по-прежнему очень внимательно наблюдаем за регионом и будем продолжать тесно консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу. Как мы четко заявили, любые эскалационные или агрессивные действия вызовут большую обеспокоенность со стороны Соединенных Штатов», — заявила она.

Американский дипломат также призвала Россию «прекратить попытки интеграции граждан Украины и подконтрольной ей украинской территории, кроме прочего путем паспортизации, экономической привязки и изменений в системе образования»

По ее словам, Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в своей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. «Если Россия предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины или попытается использовать энергию как оружие, мы настроены должным образом отреагировать в координации с союзниками и партнерами», — заявила Остриен.

Читайте также:

США раздумывают над отправкой военных советников и оружия в Украину

Еще по теме

Организации
ОБСЕ
Прочее
Украина-США

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:46
В тюрьмах ОРДЛО незаконно удерживаются 300 украинцев — Денисова
16:27
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 26 ноября
13:46
«ДНР»: Школа в поселке под Ясиноватой попала под обстрел
10:36
«ДНР» дважды не пустила патрули СММ ОБСЕ через блокпост под Горловкой
09:46
«ДНР» выявила более тысячи заболевших ковидом за сутки. Умерли 19 человек
09:44
«ЛНР» сообщила о 14 новых смертях от коронавируса
09:15
В Донецк и Луганск привезли российскую вакцину от ковида
23:53
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 ноября
16:43
«ДНР»: Аграриям приходится работать на изношенной технике
16:04
«ДНР» и «ЛНР» проводят военные учения
12:04
«ЛНР» за день трижды не пустила патрули миссии ОБСЕ в сторону Луганска
11:14
Умер пострадавший от взрыва гранаты в Донецке
09:34
«ДНР»: Еще 66 смертей от ковида за сутки
09:18
«ЛНР» заявила о 62 заболевших и 10 умерших от ковида
08:27
Два человека пострадали от взрыва гранаты в Донецке
все новости
20:37
В конфликте на Донбассе виновата только РФ — США в ОБСЕ
20:29
В Мариуполе вернули льготный проезд для пенсионеров-медиков, но с условиями
20:10
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и возле границ Украины
19:46
В тюрьмах ОРДЛО незаконно удерживаются 300 украинцев — Денисова
19:27
Проверяйте до поездки: Правозащитники рассказали о проблемах с электронными пропусками на КПВВ
18:52
Ситуация стабилизировалась: В Мариуполе младшие классы вернутся за парты
18:38
Меркель призвала к санкциям против РФ в случае эскалации на Донбассе
18:32
Мобильные отделения «Укрпочты» обслуживают 60 населенных пунктов прифронтовой зоны
17:58
МИД Украины направил ноту протеста РФ из-за очередного «гумконвоя»
17:32
Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
17:10
ОБСЕ: В начале ноября число нарушений тишины на Донбассе возросло
16:51
У Зеленского опровергли слухи о введении военного положения
16:47
На Донетчине суд вынес приговор за подделку COVID-сертификата
16:35
Луганская и Львовская области отказались выходить из «красной зоны» карантина
16:27
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 26 ноября
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» проиграл «Интеру» в Лиге чемпионов и остался без еврокубковой весны
24 ноября, 21:37
Цинизм Пушилина с КПВВ, «вагнергейт» и «Вовина тысяча». Дайджест НД ►
21 ноября, 20:55
Как Кремль хочет сократить расходы на «Л-ДНР». Донбасс сегодня ►
20 ноября, 21:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция