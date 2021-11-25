В конфликте на Донбассе виновата только РФ — США в ОБСЕ

РФ может сколько угодно обвинять Украину в якобы агрессивном поведении и Соединенные Штаты в поддержке Украины, но реальность заключается в том, что Россия является единственным виновником вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях. Об этом заявила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен, передает «Укринформ».



«Россия может сколь угодно обвинять Украину в том, что она является агрессором, и обвинять Соединенные Штаты в помощи Украине, но реальность заключается в том, что Россия является единственным виновником этого конфликта. Украина имеет право на суверенитет и территориальную целостность. Она также имеет право на самооборону», — заявила Остриен во время заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в четверг в Вене.



По ее словам, насилие и страдания на востоке Украины будут продолжаться до тех пор, пока «Россия не приступит к конструктивному выполнению взятых на себя обязательств и не перестанет руководить конфликтом на востоке Украины».



Остриен также указала на то, что Соединенные Штаты продолжают с глубоким беспокойством следить за сообщениями о необычной военной активности России вблизи Украины. «Мы по-прежнему очень внимательно наблюдаем за регионом и будем продолжать тесно консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу. Как мы четко заявили, любые эскалационные или агрессивные действия вызовут большую обеспокоенность со стороны Соединенных Штатов», — заявила она.



Американский дипломат также призвала Россию «прекратить попытки интеграции граждан Украины и подконтрольной ей украинской территории, кроме прочего путем паспортизации, экономической привязки и изменений в системе образования»



По ее словам, Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в своей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. «Если Россия предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины или попытается использовать энергию как оружие, мы настроены должным образом отреагировать в координации с союзниками и партнерами», — заявила Остриен.

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