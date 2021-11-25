Экс-разведчикам, которые готовили спецоперацию по вагнеровцам, запретили выезжать за границу

Пятерым бывшим сотрудникам Главного управления разведки, которые участвовали в подготовке спецоперации по ЧВК Вагнера, аннулировали загранпаспорта и запретили выезжать за границу. Об этом сообщают журналисты «Схем».



1 мая одного из экс-сотрудников ГУР Юрия Семенюка не выпустили из страны в аэропорту Борисполь, его загранпаспорт уничтожили. Как объяснили разведчику пограничники, информация о признании его паспорта недействительным содержалась в их внутренней базе.



По данным журналистов, основанием для изъятия паспорта и запрета выезда за границу стало письмо на бланке Миграционной службы. В письме содержится список граждан, чьи загранпаспорта признаны недействительными. В списке кроме Семенюка также есть бывшие сотрудники ГУР Роман Червинский и Игорь Дзера, еще один экс-разведчик, запретивший обнародовать его имя, а также бывший глава ГУР Василий Бурба. Все они принимали участие в подготовке операции против вагнеровцев. В письме говорилось, что паспорта были оформлены с нарушением законодательства.



В ответе на журналистский запрос в Миграционной службе ответили, что письмо с такими реквизитами и таким содержанием вообще никогда не готовили и не посылали в Пограничную службу.



Более того, в ГМС нет информации о том, что паспорта пятерых экс-работников ГУР МО были оформлены с нарушением законодательства.



В ГПСУ сообщили, что письмо поступило почтовой связью. Но ни кто именно принес это письмо, ни номер записи в реестре, ни какие-либо другие детали по почтовому сервису журналистам не предоставили, сославшись на то, что конверт не сохранили.