Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки от коронавируса умерли 38 пациентов. За среду, 24 ноября, зафиксировано 924 новых случаев инфицирования. С начала пандемии ковид диагностировали у 150 721 человека. Из них 133 72 выздоровели, а 4 442 — умерли



В отдельных районах Донецкой области выявили 1 018 случаев коронавируса, 19 пациентов умерли. Всего в группировке «ДНР» подтверждают 105 510 заболевших, из которых 84 780 пациентов выздоровели, а 7 941 — умер.



На подконтрольной территории Луганской области подтвердили 258 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще 30 пациентов. С начала исследований диагноз COVID-19 лабораторно подтвердили у 56 410 жителей области. Из них выздоровели — 47 671 человек, умерли — 1 951.



В отдельных районах Луганской области выявили 62 случая коронавируса и 14 смертей. Всего группировка "ЛН"Р признает 20 467 заболевших: 16 616 человек выздоровели, а 2 886 человек умерли.



Политика



РФ может сколько угодно обвинять Украину в якобы агрессивном поведении и Соединенные Штаты в поддержке Украины, но реальность заключается в том, что Россия является единственным виновником вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях, заявила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен.



Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС должен быть готов задействовать дополнительные санкции против России, если ситуация на востоке Украины и вокруг нее или на белорусско-польской границе обострится.



Украина выступает за комплексный пакет противодействия России для сдерживания ее от нового этапа агрессии.



Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за очередного «гумконвоя», который прибыл на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.



Права человека



Боевики незаконно удерживают в тюрьмах в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей 300 граждан Украины. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



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