Почти 16 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За четверг, 25 ноября, в Украине выявили 15 936 случаев заражения коронавирусом, что на 1 007 случаев меньше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 24 569 пациентов, умерли 608 человек. Вчера госпитализировали 3 208 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 400 340 человек. Из них выздоровел 2 877 021 пациент, а умерли 84 149 человек.



Вчера вакцинировались 273 875 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировался 13 164 651 человек. Из них сделали прививку первой дозой вакцины — 13 164 649 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 10 610 359 человек. Всего проведено 23 775 008 прививок.