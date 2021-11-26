ГБР обещает допросить главу Офиса президента Ермака по делу «вагнеровцев»

Государственное бюро расследований планирует вызвать на допрос главу Офиса президента Андрея Ермака по делу о вероятном срыве спецоперации по задержанию «вагнеровцев». Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ГБР Алексей Сухачев в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1».



По его словам, на данный момент следствие никакого факта и доказательства причастности Ермака к срыву операции не имеет. Сухачев объяснил, что главу ОП не могут вызвать на допрос прямо сейчас, потому что ожидают «определенную информацию от коллег из правоохранительных органов в ближайшие дни».



Он добавил, что следователь имеет право допросить любого человека независимо от его статуса. «Если будет необходимость, следователь воспользуется предоставленным ему правом и вызовет президента Украины [Владимира Зеленского] на допрос», — резюмировал Сухачев.

17 ноября международная группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала свое расследование о срыве спецоперации по задержанию в Беларуси российских наемников, многие из которых воевали на Донбассе. Из него ясно, что президент Владимир Зеленский знал об операции, а глава ОП Андрей Ермак просил ее отложить.



Временная следственная комиссия парламента в своем отчете указывает, что спецоперация украинских спецслужб все же была, но кто стоит за ее отсрочкой — неизвестно. Утечки информации с украинской стороны, согласно отчету ВСК, не было.