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Колесников объявил о создании нового хоккейного чемпионата после конфликта с федерацией

26 ноября 2021, 10:23

Колесников объявил о создании нового хоккейного чемпионата после конфликта с федерацией

Хоккейный клуб «Донбасс» договорился с шестью клубами об организации нового чемпионата Украины. Об этом сообщил почетный президент «Донбасса» Борис Колесников.

Ранее Федерация хоккея Украины (ФХУ) исключила «Донбасс» и «Краматорск» из числа участников Украинской хоккейной лиги (УХЛ). Причиной такого решения стало то, что клубы трижды выпускали на лед хоккеистов, которых дисквалифицировала федерация.

«[Исключенные] клубы не будут смотреть на действия федерации, сложа руки. Достигнута договоренность о новой лиге с шестью клубами, чемпионат которой планируется начать 8-9 декабря», — сказал Колесников агентству «Интерфакс-Украина».

Он добавил, что харьковскому «Динамо» и «Кременчугу» также предложено войти в состав учредителей.

В нынешнем чемпионате до объявления об исключении двух клубов выступало 8 клубов.

Президент «Донбасса» раскритиковал решение Федерации и деятельность ее главы и заявил о планах оспаривать его в суде.

«Украинские болельщики и спортсмены должны понимать, что никакой ФХУ не существует в отличие от федераций футбола и баскетбола, где есть областные федерации (ассоциации). В хоккее федерация превращена в частную лавочку, воспользовавшуюся лазейками в законе, и так называемый глава назначает руководителей областных ячеек, которые потом его же и выбирают», — описал свое видение ситуации Колесников.

Он исключил любые компромиссы, «пока не приведут в порядок федерацию и не изберут демократично руководителя».

По мнению Колесникова, этот конфликт не отразится на участии сборной Украины в намеченном на конец апреля 2022 года переходном турнире Чемпионата мира, так как в течение двух недель будет завершен весь процесс по новому чемпионату страны.

Он также указал, что в Лиге чемпионов «Донбасс» имеет индивидуальное приглашение. «А в континентальном кубке, который за всю историю Украины для нее выигрывал только "Донбасс", — это уже проблема Федерации, как кого и на каком основании будут заявлять», — добавил Колесников.


По его словам, о сложившейся ситуации в украинском хоккее будут поставлены в известность министр спорта и глава Национального олимпийского комитета.

Конфликт «Донбасса» с федерацией завязался из-за несогласия клуба с принципом формирования областных руководящих органов и верхушки ФХУ, которые в отличие от футбола и баскетбола не выбираются на местах, а назначаются сверху.

В «горячую» фазу конфликт перешел после несогласия донецкого клуба с размером наказания от ФХУ в связи с проявлением расизма. Кроме того, менеджмент «Донбасса» недоволен увольнением генменеджера УХЛ Евгения Колычева, которого уволили после осуждения ним расистских жестов игрока «Кременчуга» Андрея Денискина в адрес игрока «Донбасса».

26 сентября в матче регулярного чемпионата игрок «Кременчуга» и сборной Украины Денискин показал расистский жест в адрес темнокожего игрока «Донбасса» Джейлена Смерека.

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