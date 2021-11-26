«ДНР»: Снова более тысячи заболевших ковидом

В четверг, 25 ноября, в отдельных районах Донецкой области выявили 1 030 случаев коронавируса. Кроме того, 1 891 человек выздоровели, а 95 — умерли. Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 106 540 заболевших COVID-19. Из этого количества 84 780 пациентов выздоровели, а 8 026 умерли. Продолжают болеть 11 843 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлен 70 заболевших пневмониями, из которых госпитализировано 43. Всего на лечении находится 1 804 пациента с пневмониями, из них 1 146 на кислородной поддержке (+21 за сутки).



Украинское правительство не располагает официальными данными о заболеваемости коронавирусом на оккупированных территориях.