Зеленский рассказал, как Бурба принес ему информацию о том, «кто придумал ковид» и «формулу вакцины»

Президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона рассказал, что Василий Бурба, который на тот момент был начальником Главного управления разведки, принес ему информацию о «формуле вакцины от коронавируса».



По словам Зеленского, Бурба хотел сохранить свое место и принес информацию о том, «кто придумал формулу ковида» и «формулу вакцины» и даже назвал страну, которая якобы придумала коронавирус.



«Он предложил мне передать эту информацию [по формуле вакцины] РФ или китайским коллегам», — заявил президент.



По словам Зеленского, когда он передал медикам эти «формулы», то они сказали, что «это ноль».



Зеленский полагает, что Бурба хотел дискредитировать его перед руководством США. Глава государства подчеркнул, что это была операция «товарища Пети», намекая на экс-президента Петра Порошенко.