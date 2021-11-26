Ермак будет в ближайшее время контактировать с администрацией РФ. В Кремле ответили

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак будет в ближайшее время контактировать с администрацией России, будет телефонный звонок. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Я, кстати, ежедневно разговариваю с лидерами разными. Вчера был Шарль Мишель, Ангела Меркель, и они хотят, чтобы мы начали вместе с ними общаться, с РФ. Обязательно будет звонок. Они хотят контакта нашей администрации и администрацией России», — сказал Зеленский.



Как отметил Зеленский, он не против контактов с Россией и они будут.



Обновлено. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля пока не было контактов с представителями Офиса президента Украины.



«Пока не было», — сказал он ТАСС, отвечая на просьбу прокомментировать анонсированный Зеленским контакт.