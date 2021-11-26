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МВФ: Украина потеряет около миллиарда долларов из-за «Северного потока-2»

26 ноября 2021, 14:26

МВФ: Украина потеряет около миллиарда долларов из-за «Северного потока-2»

Ежегодные доходы Украины от предоставления в эксплуатацию своей газотранспортной системы снизятся, если «Северный поток-2» заработает. Такой прогноз сделали в Международном валютном фонде. Доходы Украины уменьшаться примерно до 1,2 миллиардов долларов к 2024 году.

Об этом говорится в отчете МВФ по Украине, пишет «Европейская правда».

В МВФ ожидают, что в 2021 году доход от транзита газа сократится на 40%, а после запуска «Северного потока-2» продолжит снижаться.

В то же время, последние 5 лет Украина в среднем получала по 2,5 миллиарда долларов в год от транзита российского газа.

Газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год проходит из России до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в июне, второй — в сентябре. Первая нить газопровода уже полностью заполнена газом и готова к работе.

Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процедуру сертификации «Северного потока-2» до завершения создания дочерней компании для эксплуатации немецкого участка магистрали. 

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