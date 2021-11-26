Евробонды «ДТЭК Энерго» Ахметова обвалились после заявлений Зеленского

Курс еврооблигаций «ДТЭК Энерго» обвалился на 11,6% сразу после обвинений президента Владимира Зеленского в адрес ее владельца Рината Ахметова на пресс-марафоне. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Согласно информации в терминале Bloomberg, падение достигало 13,3%, однако затем было несколько отыграно.



Снижением на 0,5% отреагировали на слова Зеленского и котировки облигаций «ДТЭК ВИЭ», однако затем они почти вернулись на прежний уровень, не дотянув до него лишь 0,1%.



Еврооблигации горно-металлургической группы «Метинвеста», мажоритарием которой также является Ахметов, то их курс упал на 1,4%.

Сегодня Зеленский заявил о наличии у него агентурной информации о том, что с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Он уточнил, что считает, что окружение Ахметова «втягивает его в эту войну».