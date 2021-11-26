У полиции Донецкой области – новый начальник

Главное управление Нацполиции в Донецкой области возглавил Руслан Осипенко. В пятницу, 26 ноября его представили личному составу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донетчины.



Осипенко ранее занимал должность и.о. начальника полиции в Херсонской области. Сам он родом из Луганской области.



«Есть работники, которые прошли горнило войны, есть те, которые выехали с временно оккупированной территории и доказали своими поступками, что являются настоящими гражданами Украины. Уровень доверия к полицейским Донетчины сейчас является одним из самых высоких в стране и составляет 44%», – заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время представления Осипенко.

Руслан Осипенко

Новый руководитель полиции Донетчины работает в органах внутренних дел с 1996 года, проходил службу в Киевской, Полтавской, Николаевской областях, департаменте стратегических расследований Нацполиции, в том числе на руководящих должностях. В 2020 году занимал должность заместителя начальника-начальника криминальной полиции Черкасской области. С октября 2021 года временно исполнял обязанности начальника ГУНП в Херсонской области.



Его предшественником был Николай Семенишин, который возглавлял полицию Донецкой области с 2017 года. Теперь он руководит Национальной полицией в Одесской области.