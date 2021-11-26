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Боевики на Донбассе дважды открывали огонь, погиб украинский военный

26 ноября 2021, 17:41

Боевики на Донбассе дважды открывали огонь, погиб украинский военный

С начала суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В направлении Марьинки боевики открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.

В сторону Новомихайловки НВФ открывали огонь из стрелкового оружия.

«В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью», — сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чтобы заставить боевиков прекратить обстрелы.

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