Боевики на Донбассе дважды открывали огонь, погиб украинский военный

С начала суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В направлении Марьинки боевики открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.
В сторону Новомихайловки НВФ открывали огонь из стрелкового оружия.
«В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью», — сообщили в штабе ООС.
Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чтобы заставить боевиков прекратить обстрелы.
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