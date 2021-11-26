Генсек НАТО предупредил Россию о последствиях вторжения в Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию, что любая попытка вторжения в Украину будет стоить дорого, передает AP.



Он отметил, что усиливается обеспокоенность по поводу наращивания российской военной мощи вблизи границ Украины.



«Если Россия применит силу против Украины, за что придется заплатить, это будет иметь последствия», — сказал Столтенберг перед встречей министров иностранных дел в Латвии, где деятельность России будет одной из главных в повестке дня.



При этом Столтенберг не сказал, какой будет эта цена для России. «Это второй раз в этом году, когда Россия сконцентрировала большую и необычную концентрацию сил в регионе», — отметил генсек НАТО.



По его словам, это танки, артиллерия, бронетанковые части, беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы, а также боеспособные войска.



«Это наращивание военной мощи неспровоцировано и необъяснимо. Это повышает напряженность и чревато просчетами», — сказал Столтенберг. Он признал, что «нет уверенности в намерениях России», но сказал, что «это наращивание военной мощи страной, которая ранее вторгалась в Украину».