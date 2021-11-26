Обвиняемый в пытках в тюрьме «Изоляция» попросил убежища во Франции — СМИ

Обвиняемый пытках в тюрьме «ДНР» «Изоляция» Евгений Бражников выехал из Украины и попросил убежища во Франции. Об этом сообщил адвокат Виталий Гончаров, передают «Грати».



Адвокат подал в суд письменное ходатайство об участии своего подзащитного по видеоконференции. Самого адвоката на заседании не было из-за болезни.



В прокуратуре сообщили, что о статусе просителя убежища обвиняемого ничего не известно, а адвокат не предоставил никаких документов об этом.



Судья Сергей Родионов отказал ходатайству защиты в видеоконференции и удовлетворил прошение обвинения и потерпевших о замене защитника.



«Бражников — один из ключевых обвиняемых в деле "Изоляции". Два года он свободно передвигался территорией Украины. А теперь мы видим — хотя это еще нужно подтвердить, но по моим данным — этот человек убежал», — сказал потерпевший, бывший пленный «Изоляции», журналист Станислав Асеев в ходе заседания и попросил не затягивать процесс и поменять адвоката.



Данный процесс находится на подготовительной стадии уже полгода. В деле девятеро потерпевших — бывших узников «Изоляции».



Евгения Бражникова обвиняют в военных преступлениях. Ему инкриминируют жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса), а также содействие деятельности террористической организации (часть 1 статьи 258-3 УК).



По версии следствия, Евгений Бражников с апреля 2014 года по декабрь 2019 года «исполнял распоряжения» руководства подпольной тюрьмы, расположенной в здании бывшего завода изоляционных материалов в Донецке под контролем группировки «ДНР». Бражников вернулся в Украину в результате обмена заключенными 29 декабря 2019 года. Через несколько месяцев, допросив бывших пленных «Изоляции», СБУ сообщила ему о подозрении.