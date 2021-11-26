На Донетчине похитили мужчину и требовали выкуп

В Лиманском районе похитили местного жителя и требовали за него выкуп три тысячи долларов. Полиция установила четырех похитителей, среди них — женщина, сообщает Краматорское районное управление полиции.



24 ноября около 20:30 в полицию Лимана поступило сообщение от 21-летней жительницы поселка Александровка о том, что неизвестные похитили ее мужа и требуют деньги. По словам женщины, последний раз она видела его утром, когда он собирался поехать на автомобиле в Славянск.



«Уже через несколько часов оперативники установили личности злоумышленников. Все четверо фигурантов — жители Краматорска в возрасте от 19 до 43 лет. Участники преступления были разоблачены в ходе оперативной комбинации по передаче выкупа в Святогорске. Пострадавший освобожден. Все это время угонщики удерживали пострадавшего в автомобиле», — рассказали в полиции.



Четверым фигурантам объявили о подозрении в совершении преступлений, расследование продолжается.

Читайте также: По подозрению в убийстве патрульного в Рубежном задержан полицейский