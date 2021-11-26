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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 ноября

26 ноября 2021, 23:39

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной правительству территории Донецкой области за сутки от коронавируса умерли 18 человек. Также зафиксировано 970 новых случаев инфицирования. С начала пандемии ковид диагностировали у 151 691 человека. Из них 135 479 выздоровели, а 4 460 — умерли от осложнений.

В отдельных районах Донецкой области выявили 1 030 случаев коронавируса и 95 смертей. За все время пандемии группировка «ДНР» признает 106 540 заболевших: 86 671 пациент выздоровел, а 8 026 — умерли.

На подконтрольной правительству территории Луганской области коронавирусом заразились еще 182 человека. За сутки от осложнений четверо умерли. Всего — 56 592 случаев ковида, из которых 48 598 пациентов выздоровели, 1955 — умерли.

В отдельных районах Луганской области выявили 72 случая коронавируса, 13 человек умерли. Всего в группировке «ЛНР» подтверждают 20 539 заболевших: 16 725 человек выздоровели, а 2 899 человек умерли.

Политика

Законопроект о переходном периоде в ближайшее время не будет рассматриваться, так как его принятие может вызвать эскалацию конфликта на Донбассе, заявил президент Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил о наличии у него агентурной информации о том, что с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Он уточнил, что считает, что окружение Ахметова «втягивает его в эту войну». Ахметов опроверг это. «Новости Донбасса» собрали самые важные заявления украинского лидера во время пресс-марафона 26 ноября.

Зеленский считает, что президенту России Владимиру Путину следует публично опровергнуть подготовку военного вторжения в Украину.

Президент США Джо Байден пообещал поговорить со своими украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. США рассматривают всевозможные действия в ответ на «мощную и необычную» военную активность России на границе с Украиной.

На фоне наращивания Россией военной группировки на границе с Украиной Великобритания разместит в Германии передовую военную бригаду.

Права человека

Группировка «ЛНР» задержала и осудила жителя Краснодонского района якобы за «государственную измену». Мужчину незаконно приговорили к шести годам лишения свободы.

Общество

Обвиняемый в пытках в тюрьме боевиков «Изоляция» в оккупированном Донецке Евгений Бражников выехал из Украины и попросил убежища во Франции, пишут «Грати».

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