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Более 14 тысячи заболевших ковидом обнаружили в Украине за сутки

27 ноября 2021, 08:46

Более 14 тысячи заболевших ковидом обнаружили в Украине за сутки

За минувшие сутки, 26 ноября, в Украине зафиксировано 14 200 новых случаев заболевания COVID-19. При этом 22 946 человек выздоровели, 568 умерли. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«За сутки 26 ноября в Украине: зафиксировано 14 200 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 296, медработников — 212)... Также за минувшие сутки: госпитализировано — 3 305 человек; летальных исходов — 568; выздоровело — 22 946 человек.», — говорится.

С начала пандемии коронавирусную инфекцию обнаружили у 3 414 540 человек, из которых выздоровело 2 899 967 человек, летальных исходов — 84 717.

Привито 13 246 110 человек, из них получили одну дозу — 13 246 108 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 10 808 676 человек.

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