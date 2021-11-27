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В Украине чтят память жертв Гололомора

27 ноября 2021, 10:43

В Украине чтят память жертв Гололомора

27 ноября в Украине чтят жертв Голодомора 1932-1933 годов, в этом году это 88-я годовщина. В память о жертвах этих событий пройдет всеукраинская акция «Зажги свечу памяти!».

Как отметил в этот день глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, Голодомор — это наша общая травма и общая тяжесть.

«В память о тех, кого преступный советский режим замордовал голодом. В память о потерянных людях и утраченных с ними культуре и обычаях. Как напоминание о том, что бывает, когда не смог защитить свое государство. Этот страшный опыт отражается в нашем быту и ныне, в сытом двадцать первом веке. Поэтому важно осмыслить его самому и привлечь к этому других», — обратился он в своем обращении по случаю трагичной даты.

На Луганщине в храмовом комплексе в честь Иконы Божией Матери «Призвание погибших» прошел митинг-реквием в память о жертвах Голодомора. Перед собравшимися выступил первый заместитель председателя облгосадминистрации Алексей Смирнов.

«Реальные цифры погибших замалчивались. Умерших крестьян сбрасывали в общие могилы без должной регистрации. Или же записывали умершими от разных болезней — лишь бы не от голодного истощения. Впрочем, годы шли, империи разрушались, тираны умирали, а украинская нация приобретала былую силу», — сказал он.

По разным оценкам в результате искусственно созданного в Украине голода в 1932-1933 годах погибли от 3,9 млн до 7 млн человек. Еще около 3 млн человек умерли за пределами УСССР.

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