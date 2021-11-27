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Глава Службы внешней разведки РФ опроверг планы о вторжении в Украину

27 ноября 2021, 13:10

Глава Службы внешней разведки РФ опроверг планы о вторжении в Украину

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин опроверг информацию о планах по вторжению российской армии в Украину. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Должен всех успокоить: ничего такого не будет», — сказал Нарышкин отвечая на вопрос о заявлениях про якобы готовящееся Россией вторжение в Украину.

Он также обвинил США в создании напряженности вокруг этой темы.

«Вообще все, что сейчас происходит вокруг этой темы, это, конечно, такая злонамеренная пропагандистская акция госдепа США... Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей средств массовой информации, и руководителей политологических центров Соединённых Штатов Америки с тем, чтобы они эту ложь множили, множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь», — заявил директор СВР.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США направили европейским союзникам по НАТО данные разведки, которые свидетельствуют о подготовке России к возможному нападению на Украину. В Кремле опровергли это.

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