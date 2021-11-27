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Мощный хлопок и вспышка. На «Азовстали» нарушили техинструкцию

27 ноября 2021, 16:55

Мощный хлопок и вспышка. На «Азовстали» нарушили техинструкцию

В Мариуполе в районе металлургического комбината «Азовсталь» вспыхнула мощная вспышка, которая сопровождалась звуком, похожим на взрыв. Информация об этом появилась в социальных сетях поздно вечером 26 ноября.

«Вспышка была. Это, похоже, в Азовстали что-то бахнуло. На производстве. У меня с балкона прямой вид на них», — пишет одна из пользовательниц.

Звук, напоминающий взрыв, донесся до улиц Казанцева и остановки «Тысяча мелочей» на проспекте Мира.

Согласно сообщениям в сети, взрыв прогремел около 23:15. По состоянию на 23:29 в коммунальном контактном центре города сообщали, что информации относительно сильного звука не поступало. Также не получали обращений в пожарно-спасательной службе.

Начальница отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в области Александра Гаврилко сказала «Новостям Донбасса», что по состоянию на 27 ноября в полицию не поступали сообщения о взрыве.

В компании «Метинвест» объяснили произошедшее нарушением технологической инструкции во время производственного процесса. Там отмечают, что данная ситуация никак не отразилась на окружающей среде, пострадавших нет.

«В цехе по переработке металлургических шлаков МК "Азовсталь" во время выполнения стандартной производственной операции было допущено отклонение от технологической инструкции, вследствие чего произошел хлопок. Пострадавших нет. Данная ситуация никак не повлияла на производственные процессы и окружающую среду», — прокомментировали «Новостям Донбасса» в пресс-службе компании.

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