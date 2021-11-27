Боевики 4 раза нарушили «тишину» и заминировали окрестности поселка на Луганщине

С начала суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает
пресс-центр штаба ООС.
Боевики открывали огонь из минометов калибром 82 и 120 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Под обстрелами оказались позиции ООС вблизи Марьинки, Пивденного и Золотого-4. Кроме этого, вблизи Золотого-4 боевики осуществили дистанционное минирование минами ПОМ-2.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.