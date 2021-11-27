В Луганской области выявили 203 заболевших COVID-19 за сутки, умерли 11 человек

На Луганщине за минувшие сутки лабораторно подтвердили 203 новых случая COVID-19. От осложнений умерли еще 11 больных, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Заболевших выявили в Северодонецке — 31 Лисичанске — 26, в Сватовском районе — 24, Старобельском — 22, Попаснянском — 15, Троицком — 12, Новоайдарском — 11, Кременском — 11, Меловском — 10, Белокуракинском — девять, Беловодском — семь, Марковском — шесть, Новопсковском — два, Станично-Луганском районах — один.



За весь период пандемии в области диагноз COVID-19 установили у 56 795 человек. Из них выздоровели — 49 060 человек, умерли — 1 966.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 439 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 45,8 (при пороговом уровне — 60).

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